Metro İstanbul'dan 'logo değişikliği' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'metroyu temsilen kullanılan 'M' logosunun değiştirileceğine ve bu değişimle ilgili milyonluk harcama yapılacağına' dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metro İstanbul logosunda değişiklik olacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

"Bazı haber sitelerinde yer alan İstanbul'daki raylı sistem istasyonlarında 'metro'yu temsilen kullanılan 'M' logosunun değiştirileceği ve bu değişimle ilgili milyonluk harcama yapılacağına dair haberler tamamen asılsızdır" denilen açıklamada, "Tek logo değişikliği 21 Mayıs 2016 yılında şirketimizin 'İstanbul Ulaşım AŞ' olan unvanının 'Metro İstanbul AŞ' olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılmıştır. İstasyonlarımızın girişlerinde ve yolcu yönlendirme tabelalarında halen kullanmakta olduğumuz 'M' logosu ile İstanbul geneli raylı sistemleri işleten şirketimiz 'Metro İstanbul'un logosu birbirine karıştırılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.