Metro inşaatlarına 'Yap-Kirala-Devret' modeli: Kirasını halk ödeyecek...

İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, patronlara para aktaracak yeni bir öneride bulundu. Uysal, metro inşaatlarının özel şirketler eliyle yapılması ve devletin özel şirketlere kira ödemesini gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, kentteki raylı ulaşım sistemi inşaatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 170 kilometre raylı sistem olduğunu, yıl sonunda 233 kilometreye ulaşılacağını belirten Uysal, 2023’e kadar yapımı sürenlerin tamamlanması durumunda 454.7 kilometre raylı sisteme sahip olacaklarını dile getirdi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın köşesinde yer verdiği açıklamalara göre, "Raylı sistem hattının 1100 kilometreye ulaşması gerekiyor. Bu düzeye ulaştığında yılda 3 milyar kişi raylı sistem toplu taşımayı kullanabilir hale gelecek. Yolcu başına 50 cent gelir düşünsek, 1.5 milyar dolar eder. Bunun 500 milyon doları işletmeye gitse, geriye 1 milyar dolar kalır" diyen Uysal'ın ekibinin "Metro için, 'yap-kirala-devret' yöntemini düşünsek. Yani, İBB özel sektörün yapacağı metro hattının kiracısı olacak. Kiracılık 22-25 yıl sürecek. İşletmeyi İBB yapınca bilet fiyatı tartışması yaşanmaz" önerisinde bulunduğu belirtildi.

Uysal, bu model üzerinden iki öneriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettirken (Yenikapı-Beylikdüzü 34 kilometre, Vezneciler-Arnavutköy 32 kilometre), model Erdoğan'dan onay alırsa hemen ihaleye çıkılacak.