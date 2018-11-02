Metro inşaatında göçük: İki kişi yaşamını yitirdi

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi.

İstanbul Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı. Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Çalışmalar sonrasında iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparken, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" denildi.