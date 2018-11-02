Metro inşaatında göçük: İki kişi göçükte kaldı

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi.

İstanbul Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı. Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarmaçalışmasına başlandı.

Olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparken, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" denildi.