Metris kışlasına bin 559 konut dikilecek

TOKİ, Metris Kışlası arazisine bin 559 konut inşa etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdu. 233 milyon liralık konut projesi için bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Metris, Topkule ve Baştabya Kışlaları'nın bulunduğu askeri alanlar 2015 yılında “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında protokoller imzalandı.

Protokollere göre Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kışlalar taşınacak, Esenler genelinde bulunan imar sorunlu, yenilenemeyen, riskli ve taşınması gereken yapılarda ikamet eden hak sahiplerinin rezerv alanına transferi sağlanacaktı. Protokol gereği askeri alanların Esenler Belediyesi’ne devri gerçekleştirildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 2018 yılının mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan ile imara açılan askeri alana konut, ticaret ve turizm birimleri inşa edilmesinin önü açıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre yeni plan gereği Metris Cezaevi'nin yerine Esenler Adalet Sarayı inşa edilecek. 1,9 milyon metrekarelik kışla arazisinin plan sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ, 161 bin 589 metrekarelik alan için hazırladığı kentsel dönüşüm projesini 6 Şubat 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu. Bakanlık da 8 Şubat günü proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

14 AYDA TAMAMLANACAK

Proje dosyasından yer alan bilgilere göre TOKİ, Metris Kışlası'nın bir kısmını kapsayan “Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 1559 adet konut inşa edecek. İnşaatın yapılacağı alan toplam 161 bin 589 metrekare ve projenin maliyeti de 233 milyon TL. Alanda mevcut halde bulunan yapılar, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından yıkılarak TOKİ' ye boş olarak teslim edilecek. Konutların, inşaat ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak üzere en geç 14 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

2.DERECE DEPREM BÖLGESİNDE KALIYOR

Proje tanıtım dosyasında inşa edilecek yapıların 2. Derece deprem bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilerek temellerin “radye jeneral temel sistemi” ile inşa edileceği belirtildi. Dosyada yer alan zemin etüdü raporunda, alanın küçük bir su toplama havzası olduğuna vurgu yapılarak “Arazinin bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle sürekli sızıntı şeklinde su görülür. Özellikle alanın güneyindeki çukur alanda yaz mevsiminde dahi su birikmeleri görülür. Bu nedenle mutlaka yüzey ve sanat yapılarında drenaj önlemi alınmalıdır” uyarısında bulunuldu. Killi zeminlerde temellerde sınırlı zemin şişmesi görülebileceği bu nedenle şişmeye karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Raporda, “Temel yüzeyi yağışa maruz bırakılmamalıdır. Yanlış kazılar aynı malzemeyle sıkıştırılarak olsa dahi doldurulmamalıdır. Temel yüzeyinde ayrışmış gevşek malzeme bırakılmamalıdır” denildi.