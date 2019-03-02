Metiner'den yeni parti açıklaması: ‘Erdoğansız AK Parti’ kumpasının başını çekenler

Mehmet Metiner, eski AKP'li isimlerin yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin 'Erdoğansız AK Parti kumpasının başını çekenler şimdi kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyor' iddiasında bulundu.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, eski AKP'li isimlerin yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin "Erdoğansız AK Parti kumpasının başını çekenler şimdi kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyor" dedi.

'HEP ÖZGÜL AĞIRLIK EDEBİYATI YAPTINIZ'

Mehmet Metiner, bugün Star'da yayımlanan yazısında Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin "Reis makam verdiğinde çok iyiydi değil mi? (...) Çıktığınız makamlardan inmek zorunda kaldığınızda da tekrar parti genel başkanlığı ve dolayısıyla başbakanlık koltuğunun sizin için hazırda tutulmasını isteyen sizdiniz. Hep 'özgül ağırlık' edebiyatı yaptınız. İsim vererek kamuoyu karşısında Reis'i 'tek adam' ve 'diktatör' diye suçladınız" ifadelerini kullandı.

Metiner, yazısında hedef aldığı isimlerin daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en yakınında, en tepe yöneticiler" olarak bulunduğunu belirterek "Kurucu baba ve büyük adam pozlarında yaptığınız şeye bakın" dedi.

2013 yılında dönemin hükümet sözcüsü Bülent Arınç ile Başbakanı Erdoğan arasında yaşanan tartışmanın ardından TRT'ye konuşan Arınç "Benim bir özgül ağırlığım var ve bu özgül ağırlığım başkalarından farklıdır" ifadelerini kullanmıştı.