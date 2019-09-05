Metiner'den 'Öcalan' açıklaması: Çok yanlış adımdı

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 23 Haziran seçim sürecine ilişkin, 'Bu süreçte İmralı'ya birinin gönderilmesi. Kim gönderdiyse bence Reise çok büyük yanlış yaptırdılar. Kırmızı bültenle aranan eski bir teröristin TRT Kürdi'ye çıkarılması yanlış adımdı. Binali Bey'in buradan Diyarbakır'a götürülmesi siyaseten yanlıştı' dedi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk'te konuk olduğu programda AKP'ye eleştirilerde bulundu.

23 Haziran sürecinde atılan adımların hatalı olduğunu söyleyen Metiner, "Bu süreçte İmralı'ya birinin gönderilmesi. Kim gönderdiyse bence Reise çok büyük yanlış yaptırdılar. Kırmızı bültenle aranan eski bir teröristin TRT Kürdi'ye çıkarılması yanlış adımdı. Binali Bey'in buradan Diyarbakır'a götürülmesi ve orada verdiği mesajlar teorik olarak doğru da olsa o aşamada Diyarbakır gezisi siyaseten yanlıştı. Şimdi Cumhur İttifakı yapmışsınız. MHP'nin hangi konularda duyarlı olduğunu bilirsiniz. Ayrıca Kürtler de duyarlıdır, 'Bizi enayi mi zannediyorsunuz' diye" şeklinde konuştu.