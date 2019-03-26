Metin Topuz davası başladı: Salona ağlayarak girdi

Siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla tutuklananABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz bugün hakim karşısına çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies ve ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier da duruşmayı takip etti.

Cemaat soruşturması kapsamında 2017 yılında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakim karşısına çıktı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies ve ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier da duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Topuz'un duruşma salonuna alınırken ağladığı görüldü.

İfadesinde makamında o dönem Başsavcıvekili olan Cemaatçi Zekeriya Öz'ye ilgili de bilgiler veren Topuz "Zekeriya Öz’ü ziyaret ederek bir soruşturma için başka bir savcı ile ABD'ye davet ettik. Nezaketen Zekeriya Öz'ü de bu davete katılmasını istedik. Zekeriya Öz bize uzun bir liste vererek büyük bir karşılama istedi. Ancak biz ABD'de böyle bir uygulama olmadığını kendisine anlattık. Zekeriya Öz istekleri karşılanmadığı için daveti reddetti ve diğer savcını da gelmesine izin vermedi. Zekeriya Öz ile ilk görüşmemizde ABD'li heyet ile odasına girdiğimizde odasında bir başka başsavcıvekilini çocuğunu azarlar gibi bağırıyordu. Bizim odada olmamıza aldırış bile etmemişti ve bu duruma çok şaşırmıştık” dedi.

ABD Başkonsolosluğunda 1982 yılında santral görevlisi olarak işe başladığını belirten Topuz, 1992 yılında ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’ne (DEA) irtibat görevlisi olarak geçiş yaptığını da anlattı.