Metin Feyzioğlu: Kosova Başbakanı ile görüşmemi iptal ettim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Başbakanı Haradirnaj'la planlanan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli'nin davetlisi olarak gittiği Kosova'da bir dizi temaslarda bulunuyor.

Kosova’da 6 üst düzey Cemaat mensubunun MİT tarafından Türkiye’ye getirilmesi ve ardından Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nın görevden alınması ülkenin birinci gündemini oluştururken Feyzioğlu, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Feyzioğlu, Gülen Cemaati'ni Kosova'da bir siyasi muhalif örgüt olarak halka tanıttıklarını belirterek, “Ülkede Türkiye'den başka hiçbir gündem yok. Türk hükümeti, siyasi muhaliflerini kaçırmakla suçlanıyor. O yüzden burada kamu diplomasisi yapmak lazım” dedi.

Feyzioğlu şunları söyledi:

“Buradaki medyaya ‘size çıkar esaslı dostluk yapanları bize tercih etmeyin' dedik. FETÖ'nün sadece Türkiye'ye tehdit olmadığını, bir proje olarak Balkanları, Kafkasları ve Afrika'yı tehdit ettiğini anlattık. Dedik ki, bunlar, isteklerini yaptığınız sürece size dost görünürler, milli menfaatlerinizin gereğini yapmaya kalktığınızda ülkenizde iç savaş çıkarırlar. Siz iç savaş yaşamış bir ülkesiniz. Bizi en iyi sizin anlamanız lazım. Biz de 15 Temmuz'da iç savaşın eşiğinden döndük. Kosova'daki kara propaganda bu kişilerin Türkiye'de işkence göreceği ve hiçbir şekilde adil yargılanmayacağı idi. Biz Türkiye'nin on binlerce avukatıyla bu davalarda adaletin tecellisi için mücadele ettiğimizi, fedakar, namuslu hakimleriyle hedef almanın doğru olmadığını anlattık. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini söyledik.”