Metin Feyzioğlu: Devlet kapısı bizim kapımızdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Baroların günlük siyasete alet edilmemesini gerektiğini" söyleyen Feyzioğlu, Türkiye’nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini Adalet Bakanlığı’nın çatısı altında hazırladıklarını öne sürdü.

"Son 25 yılı bilerek ve aktif gelişmelerin içinde gerek öğretim üyesi gerek fakülte dekanı, gerek baro başkanı, gerek birlik başkanı olarak aktif her gelişmenin içinde bulunan bir meslektaşınız sıfatı ile konuşuyorum" diyen Feyzioğlu, "Bu kadar çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan bir başka reform ben yaşamadım. Bundan sonra mesele hayata geçirme meselesidir. Hayata geçmez derseniz geçmemesine katkıda bulunursunuz. En yüksek irade tarafından ifade edilen milletin önünde söz verilen, taahhüt edilen bir belgenin hayata geçirilmesi için çaba harcarsanız ve her vesile ile bu taahhüdü hatırlatırsanız ve takip ederseniz bunun hayata geçmesini ve meslektaşınıza ve vatandaşa faydalı hale gelmesini hukuk devletinin gökyüzündeki parlak bir yıldız olmaktan çıkıp vatandaşın elindeki bir nimet olmasını sağlayabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa, talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız. Herkes şu anda bu millete hizmet etmek için farklı görüşte de olsa seferber olduysa artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerekir" diye konuştu.