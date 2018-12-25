Metin Akpınar'ı kınayan CHP'li vekilden yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Akpınar'ı kınadığını söyleyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu, bir açıklama daha yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Akpınar'a ilişkin sözleri tepki çeken CHP'li vekil Mehmet Bekeaoğlu bir açıklama daha yaptı.

"Evet; Türkiye büyük bir kutuplaşma ve kaosun içine sürükleniyor, bu durumun baş sorumlusu da sayın Cumhurbaşkanıdır" diyen Bekaroğlu, "Ben bu durumu eleştirirken asla sayın Akpınar ve Gezen’in kullandıkları cümleleri kullanmam ama Akpınar ve Gezen’in düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunurum" ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu, dün yaptığı açıklamada, "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum" demişti.