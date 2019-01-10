Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek verdiler diye tiyatro oyununu iptal ettiler!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmasına tepki gösterip usta oyunuculara destek verdikleri gerekçesiyle AKP'li Sakarya Belediyesi, 'Azizname' adlı oyunun gösterimini iptal etti.

Cumhuriyet Sahnesi, Aziz Nesin’in yazdığı Yücel Erten’in yönettiği 'Azizname' adlı oyunun Sakarya'daki gösteriminin iptal edildiğini duyurdu.

“Özür dilemesi gereken biz olmadığımız halde; Mesleğimizin duayenleri ve büyük ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e sosyal medya hesaplarımızdan destek mesajı yayımlamış olmamız sebep gösterilerek, 20 Ocak tarihli Sedirvan Kültür Merkezi salon tahsisimiz ilgili makamlarca iptal edilmiştir" denilen açıklamada, "Bu nedenle ‘Azizname’ oyunumuzu sergileyemeyeceğiz. Bizden kaynaklanmayan bu durum için kıymetli Sakarya seyircimizden özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.