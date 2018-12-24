Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası polis eşliğinde adliyeye götürülüp ifade verdi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla adli kontrol kararı sonrası serbest bırakıldı.

Halk TV'de yayınlanan "Halk Arenası" programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı ve "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

Metin Akpınar, sivil aracına bindi ve Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Akpınar'ın ardından Müjdat Gezen de polis eşliğinde adliyeye götürüldü.





AKPINAR'DAN AÇIKLAMA

Metin Akpınar, adliyeye götürülmesine ilişkin Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Savcı gelecek ifademizi vereceğiz. Bizim programdan sözlerimiz cımbızlanarak yanlış ifadeler basında yer aldı. Herhalde o bilgi de Cumhurbaşkanına yanlış iletildiği için o da ‘hesabını verirsiniz’ diye konuştu. Biz bunu hak edecek bir şey yapmadık. Bütün konuşma metninde de ne Cumhurbaşkanının adı geçmiştir ne hedef alınmıştır. Biz sadece çağdaş demokrasinin ülkemizde uygulanması bağlamında tarifler yapmaya çalıştık" dedi. Gezen de "Savcıya gidiyorum. İfade vereceğim. Benim söylediğim şey belli. Biraz sonra savcılıkta da söyleyeceğim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan'a değil hiç kimseye, benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum" dedi.

Savcılık, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i, adli kontrol talebiyle 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme Metin Akpınar'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla adli kontrol kararı verilmesinin ardından Akpınar ve Gezen serbest bırakıldı.

MÜJDAT GEZEN: ADLİ SİSTEM DEĞİŞMİŞ HAYIRLI OLSUN

Sözcü'de yer alan habere göre adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Müjdat Gezen “Konuşmam yeni bir suç oluşturabilir onun için konuşmak istemiyorum. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Adli sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun” dedi.