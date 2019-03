Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Akpınar, 'Terzi Fikri’ler, Ovacık'lar daha çok olsaydı, başka bir ülke haline gelebilirdik' dedi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'ya konuşan sanatçı Metin Akpınar, Müjdat Gezen'le birlikte konuk oldukları Halk TV'deki açıklamaları nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin yeni açıklamala yaptı.

Soruşturma başlatılmasının ardından halkın verdiği desteğin kendisini ayakta tuttuğunu belirten Akpınar, "78 yaşımdayım. 60 senedir kamu yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Televizyon programında söylediklerim benim düşüncelerim, bana silah zoruyla söyletmediler ama aşırı, abartılı, uç yorumlara gidilmesi benim kabahatim değil. Bu adam doğru söylüyor diye de yorumlanabilirdi. Uyarı görevi yapıyor, yararlanalım da denilebilirdi" diye konuştu.

Akpınar, "Şu anda sanatçının beslenebileceği ortam var mı Türkiye’de?" sorusuna "Var, belki de daha fazla var. Eğer siz kültür seviyesi yüksek bir ortamda ilk yedi yaşınızı geçirmişseniz, temiz su, sağlıklı gıda tüketmişseniz, kültür ortamından yararlanmışsanız, beyniniz iyi gelişir ve siz iyi insan olursunuz. O gelişmiş iyi insan, her yerden beslenebilir. Sanatçı yapısı varsa, o yolu tercih ederse, oraya girebilir diye düşünüyorum. Akıl ve zeka yeterli ise toplumdan yararlanmak her zaman mümkündür… Otobüse, metrobüse binemez olunca, arabanız oluyor. Biraz kopuyorsunuz. Toplumun içinde yaşamak, onlarla beraber olmak, terini, kokusunu, mikrobunu falan yaşamak, insanı insan yapan unsurlar bunlar. Bence her ortamda sanatçı yetişir. Hatta çamurda daha iyi yetişir, orada bir zambak olurlar, yani kıymetleri de iyi olur" yanıtını verdi.

'TERZİ FİKRİ'LER, OVACIK'LAR DAHA ÇOK OLSAYDI...'

Akpınar, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülke Sinop’tan İskenderun’a bir hat çekilmiş, Doğu’su terk edilmiş bir ülke. Bütün yönetimler suçludur ama genelinde Batı’nın bize dayatması da kalkınmada öncelikli bölgeler diye bir şey çıkardılar başımıza... Son yaşadığımız Arap Baharı’nın ilk denemesiydi. Kendi ürettiğini bize satmak amaçlı bir şey. Öyle olunca bölge kalkındı, İzmir, İstanbul, Adana, Konya... İstanbul ile Şırnak arasında gayri safi milli hasılada 100 senelik uçurum ve maddi uçurum. O zaman ya göç edecek ya da kendince başka çareler arayacak. O hale geldik. Bu çok yanlış bir olaydı. İki şeye çok üzülürüm. Birincisi Muhsin Ertuğrul’un bölge tiyatroları projesi olmadı. Diğeri de rahmetli Ecevit’in köy kalkınması. Terzi Fikri’ler, Ovacık'lar daha çok olsaydı, başka bir ülke haline gelebilirdik"