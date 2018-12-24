Metin Akpınar ile Müjdat Gezen yetmedi, Akit bir ismi daha hedef aldı

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in gözaltına alınmasının ardından Yeni Akit bir ismi daha hedef gösterdi.

Yeni Akit gazetesi Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in gözaltına alınması sonrası şimdi de Uğur Dündar'ı hedef aldı.

Gazete yazarı Ali Karahasanoğlu, "Uğur Dündar yine kendini sıyıracak mı?" başlıklı yazısında, "Metin Akpınar tamam. Müjdat Gezen tamam. Peki ya Uğur Dündar? O, yine soruşturmalardan sıyrılacak mı? 28 Şubat’ta yaptığı hainliklerden sıyrıldı. Dün itibari ile açıklandı, o iki şovmene soruşturma açılmış ama. Uğur Dündar sıyrılmış gibi. Oysa, işin organizatörü Uğur Dündar. Dolduruşa getiren Uğur Dündar. Hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu Uğur Dündar" ifadelerini kullandı.