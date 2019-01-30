Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'ın adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk oldukları Halk TV'deki açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', Metin Akpınar ise 'halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.
Müjdat Gezen hakkında verilen adli kontrol kararı da geçtiğimiz hafta kaldırılmıştı.