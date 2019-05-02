Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun tamamı yağışı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettirecek.

Yağışların bugün İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın ve cuma 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.