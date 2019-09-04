Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı

Yapılan son tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenirken İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Eylül hava durumu raporu yayımlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu’nun güneyi için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzonve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.