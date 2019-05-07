Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altına girecek, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı