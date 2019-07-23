Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık