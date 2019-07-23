Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık