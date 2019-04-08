Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarında düşüş ve yağış uyarısında bulundu.

Günün hava durumu verilerinde Batı Akdeniz ve Kıyı Ege bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısını gerçekleştiren Meteoroloji, bu bölgelerde rüzgarın şiddetinin ise saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bilgisini paylaştı. MGM, İstanbul ve Ankara'da ise öğle saatleri itibariyle yağışlı havanın etkisini arttıracağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.