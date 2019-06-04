Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Bayramın ilk gününde Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.