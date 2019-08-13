Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak hava uyarısı yaptı. Buna göre, sıcaklıkların yurdun büyük bir kısmında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için sıcak hava uyarısında bulundu.

Buna göre yurdun büyük bir kısmında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından Cuma (16.08.2019) günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinin belirtildiği açıklamada iki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı, kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlıların ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı da yapıldı.