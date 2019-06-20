Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz, Akdeniz ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar dolayısıyla olası sel ve su basması riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Balıkesir, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, "Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.