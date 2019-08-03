Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü açıkladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Rüzgarın güneyli yönlerden, öğleden sonra zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.