Meteoroloji'den Marmara'da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak.

Bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, yağışların Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.