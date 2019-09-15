Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Eylül tarihli hava durumu raporunu paylaşarak, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 15 Eylül tarihli hava durumu raporuna göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile fırtına bekleniyor.

Yağışların, Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rapora göre kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.