Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ile Hatay kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Rüzgarın önce güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği bildirilirken, perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.

3 İL İÇİN KAR UYARISI

Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.