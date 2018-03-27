Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21