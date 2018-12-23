Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da kar beklendiğini duyurdu. Açıklamada sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yapışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da kar beklendiğini duyurdu. Açıklamada sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yapışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.