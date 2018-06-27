Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İstanbul'da beklenen yağışa dair uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İstanbul'da beklenen yağışa dair uyarıda bulundu.

Açıklamada; "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Dün kentteki yağış beklentisi nedeniyle vatandaşların aldığı ilginç önlemler dikkat çekmişti.