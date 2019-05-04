Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.