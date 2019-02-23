Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.