Meteor yağmuru başlıyor: Türkiye'den de gözlemlenebilecek

12 ve 13 Ağustos 2019 gecesi gerçekleşecek göktaşı yağmuru, Türkiye'de ışık kirliliği olmayan yerlerden de gözlemlenebilecek.

12 ve 13 Ağustos 2019 gecesi gerçekleşecek göktaşı yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

Doğa olayı ile ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

Saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (kuzeydoğu yönünde) bakılması gerektiğini söyledi. "Göktaşları sanki takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

Işık kirliliği olmayan her yerden izlenebilecek göktaşı yağmurunun 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle görülmesi zorlaşacak.