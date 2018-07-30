Mesut Yılmaz: ABD’liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, rahip Brunson krizine ilişikin 'ABD’liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptı' değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye’ye, Afrika’daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil" diyen Yılmaz, "Belki de normal şartlarda, mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum ve Amerika’daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok büyük bir yönetim kaosu yaşıyor. Bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.