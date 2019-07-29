Meslekten ihraç edilen polis intihar etti

Bolu'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, intihar etti.

Bolu Sümer mahallesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen bir polis intihar etti.

26 yaşındaki eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi.

Evde Fatih Karaahmetoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.