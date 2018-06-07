'Mescit olacak' deyip sendika odasını boşaltan DEÜ savcılığa şikayet edildi

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe yerleşkesindeki Eğitim-İş sendikasına ait oda, fakülte yetkilileri tarafından 'mescit olacak' gerekçesiyle boşaltılmıştı. Eğitim-İş İzmir 4 nolu şube yönetimi, kilidi açarak sendika odasını tahliye eden fakülte görevlileri hakkında üç ayrı suçlamayla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe yerleşkesindeki Eğitim-İş sendikasına ait oda, fakülte yetkilileri tarafından 'mescit olacak' gerekçesiyle boşaltılmıştı. Eğitim-İş İzmir 4 nolu şube yönetimi, kilidi açarak sendika odasını tahliye eden fakülte görevlileri hakkında üç ayrı suçlamayla suç duyurusunda bulundu.

DEÜ Tınaztepe yerleşkesindeki Eğitim-İş'e tahsis edilen sendika odası, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü, Fen Fakültesi görevlileri tarafından "Burası mescit olacak" denilerek ve kilidi açılarak tahliye edilmişti. Sendikaya ait afiş, broşür ve eşyaların çıkarıldığı oda boş bırakılmış, aralarında Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu pencere ve duvarlardaki afişler yırtılmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

DEÜ'de yetkili sendika olan Eğitim-İş İzmir 4 nolu şube, sendika odasını tahliye eden görevliler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. DEÜ Genel Sekreteri Recep Yiğit, Fen Fakültesi Hakan Kılıç, teknik personel Kemal Keleş, Mehmet Paksoy ve güvenlik görevlisi Osman İnan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 118'inci madesinde tanımalanan sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, 257'nci maddesinde tanımlanan görevi kötüye kullanma ve 5819 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

Şİkayet dilekçesinde şöyle denildi:

"Sayın Başsavcılığınızca resen gözetilecek hususlar dikkate alınarak şüphelilerin tamamı hakkında 5237 sayılı TCK 118, TCK 257, 5819 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet ve resen tespit edilecek suçlar bakımından kamu davası açılarak cezalandırılmalarını saygılarımızla arz ve talep ederiz."