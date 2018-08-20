'Meşale Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kalktı'

'Terör' suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

ABD yaptırımlarına karşı Türkiye-Avrupa Birliği yakınlaşması gündemdeyken Türkiye'de "terör" suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kalktığı öğrenildi.

Deutsche Welle Türkçe, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra aralık ayında tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

'EŞİNİN YASAĞI DEVAM EDİYOR'

''Ancak Türkiye'deki resmi makamlardan Tolu hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı'' diyen Deutsche Welle Türkçe, aynı davada yargılanan Meşale Tolu'nun eşi Suat Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devam ettiğini belirtti.

Tolu'ya destek için oluşturulan 'Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi' adlı girişim, Tolu'nun kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacağını açıkladı.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Girişimin basın açıklamasında Tolu hakkındaki davanın devam ettiğine ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendiğine dikkat çekilerek "Ne Meşale Tolu için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri için adil bir yargılamadan söz edilemez" denildi.

Davasına 16 Ekim'de devam edilecek Meşale Tolu hakkındaki sürpriz karar, Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın bir işareti olarak yorumlanıyor.

Tolu'nun yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.