Mersin'de kadın cinayeti: 34 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Mersin’de Mustafa E. adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu 8 yıllık eşi 34 yaşındaki Cemile E.’yi boğazını keserek öldürdüğünü, ardından cesedi parçalara ayırdığını polis sorgusunda itiraf etti ve tutuklandı. Zanlının, eşini kendi evlerinde öldürdükten sonra çocuğunu okuldan aldığı, ertesi gün çocuğu yine okula bıraktığı, ‘eşim kayboldu’ diyerek polise kayıp ihbarında bulunduğu da öğrenildi.

Özel bir bankada çalışan Cemile E., ile özel bir şirkette çalışan Mustafa E., şiddetli geçimsizlik ve Mustafa E.’nin kumar borçları nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift boşanma dilekçelerini mahkemeye sunmak için Çarşamba günü adliyeye gitmeyi kararlaştırdı.

Mersin Yaşam'ın haberine göre Mustafa E., eşi Cemile E.’yi evlerinde boğazını keserek öldürdü, ardından cesedi bir süre boş bir odada sakladı, sonra da parçalara ayırıp şehir mezarlığında farklı yerlere gömdü.

'EŞİM KAYBOLDU' İHBARINDA BULUNDU

Mustafa E., cinayeti işledikten ve cesedi taşıdıktan sonra polise giderek ‘Eşim kayboldu’ ihbarında bulundu.

Çiftin boşanma aşamasında olduğunu bilen Cem Aslan, kardeşi Cemile’nin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelenince konuyu Cinayet Masası ekiplerine de intikal ettirdi. Kayıp ihbarı için polis merkezine gelen Mustafa E., polis nezaretine eve götürüldü ve evde yapılan kriminal incelemede halılarda kan izi tespit edilince Mustafa E., sorguya alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mustafa E. tutuklandı.