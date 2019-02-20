Mersin'de adaysız kalan İyi Parti'nin önünde iki seçenek var

İyi Partili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç yapılması nedeniyle seçimlere katılamıyor. Mersin'de adaysız kalan İyi Parti'nin önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor.

İyi Parti'nin Mersin'de listeleri geç teslim etmesi nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu yapılamadı.

Olayın ardından İyi Parti'nin Mersin İl Başkanı görevden alınırken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kocamaz’ın aday gösterilmesi için iki gün içinde uygulamaya konulacak iki seçenek var" dedi.

İyi Parti'nin “CHP’nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer’in adaylıktan çekilip, yerine Kocamaz’ın CHP’den aday gösterilmesi…” beklentisi içinde olduğu belirtilirken, diğer seçeneğin ise DP, DSP ve SP ile yapılacak görüşmeler sonrası Kocamaz'ın bu partilerden birinden aday gösterilmesi olduğu ileri sürüldü.