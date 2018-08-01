Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu: Dünyadaki en seçkin eserlerden biri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Mersin’in Mezitli ilçesindeki Soloi-Pompeiopolis antik kentinde yapılan kazılarda 1700 yıllık büst bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Soloi-Pompeiopolis antik kentinde yapılan arkeolojik kazıda, önde gelen aristokrat, yönetici ya da komutana ait olduğu belirtilen 1700 yıllık bir büst bulundu.

82 santimetre yüksekliğindeki büste ilişkin, "Kentin tarihine ışık tutacak bir keşfe imza attık. Bu büstü, dünyadaki örnekleri arasında en seçkin eserlerden biri olarak niteleyebiliriz" denildi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı konuya ilişkin, "Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde bugüne kadar pek çok heykel ortaya çıkarıldı. Bulunan son eser bölgede sanat harikası eserlerin varlığını işaret ediyor. Gün yüzüne çıkarılan eser, alın üzerinde birkaç saç buklesi, burun, birkaç sakal buklesi ve kıyafetinin bazı kıvrımları kırık olmasına rağmen oldukça sağlam görünüyor. Tepesindeki saçların bir kısmında kahverengi boya izleri var. Bulunan bu eserler Kilikia’nın ve Soloi Pompeiopolis’in kendine özgü heykeltıraşlık karakterini de öne çıkarıyor. Bu büstü, dünyadaki örnekleri arasında en seçkin eserlerden biri olarak niteleyebiliriz" açıklamasında bulundu..