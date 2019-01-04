Mersin serbest bölgede eylem

Mersin Serbest Bölgesinde bir yıldır çalıştıkları KLC adlı taşeronun ihaleyi kaybetmesi bahanesiyle giriş kartları iptal edilen ve haklarını alamayan işçiler eylem başlattı.

Daha önce çalıştıkları taşerondan da haklarını alamayan işçiler, bir yıldır çalıştıkları KLC adlı taşeronun ihaleyi kaybetmesi bahanesiyle giriş kartlarının iptal edilmesi üzerine dün Mersin Serbest Bölgesinde eyleme başladılar. Haklarını alamazlarsa eylemlerin büyüyeceğini bildiren işçiler, hem hukuki hem de vicdanı olarak meşru olduklarını ifade ettiler.

İşçilerden söz alan Emrullah ise "yılardır burada çalışıyoruz, en 19 yılımız verdim buraya. Gençliğimi en verimli zamanlarımı, pek çok arkadaşım benim durumda. Çalışma süresi on yılı geçmiş bir sürü işçi var. Sürekli yenilenen ihalelerle bizi her yıl yeni bir patronla muhatap ediyorlar. Bu saatten sonra nerede çalışabiliriz ki? Kimse 30 yaşımızı geçtik diye bize iş vermez. Ayrıca bizi işten atan taşeron bizim dışımızda başka işçileri getirdi. Çoğu deneyimsiz ve bilgisiz bu işçiler, gelen gemilerde inen malları zarara uğrattılar. Beceremediler. Bizi tekrar çağırmak zorunda kaldılar. Daha önceki taşerona davayı açtığımız için asıl işveren MESBAŞ diyor ki davanızdan geri dönerseniz eğer sizi işe alırız. Bizi işe alan da işten çıkaran da asıl işveren, taşeron kukla burada. Burada bir oyun oynanıyor ama bizler farkındayız. 19 yıldır bir sürü taşeron geldi gitti biz burada emek verdik. Şimdi sendikalı olduk haklarımızı biliyoruz Ekmeğimizi sokakta bulmadık sokakta bırakmayız" diyerek işçilerin durumunu anlattı.

Liman-İş Sendikası avukatı Derya Demir, Liman-İş Sendikasının kısa süre önce ihaleyi kaybeden KLC Lojistik ile Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini aldığını ve yetkinin kesinleştiğini, KLC lojistiğin yerine TURAQ Lojistiğin ihaleyi almasının sendikalaşmayı önlemeye yönelik olduğunu düşündüklerini belirtti. Demir, yaptığımız araştırmada her iki şirketin telefon numaralarının da aynı olduğunu, ticaret sicil kayıtlarında zaten tek ortaklı olan KLC lojistiğin ortağının hisselerini Turaq lojistiğin ortağına devrettiğini öğrendiklerini belirtti. Bu durumda Liman-İş Sendikasının KLC lojistik ile toplu iş sözleşmesi yapsa dahi sözleşmenin uygulanamayacağının herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Söz alan işçiler, asıl işveren MESPAŞ (Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş)ın yetkilileri tarafından işçilere açtıkları kıdem tazminatı davalarından vazgeçmeleri durumunda işlerine devam edeceklerinin söylendiğini belirterek; “ 20 yıllık emeğimizden vazgeçmemiz halinde bizi yeniden işe alacaklarını söylüyorlar, davadan vazgeçsek işten çıkarılmama garantisi de vermiyorlar" dediler



İşçiler yarın saat 10.00’da Liman-İş sendikası Mersin Şubesinde toplanacaklarını ve bundan sonraki sürece dair kararlar alınacağını belirttiler.