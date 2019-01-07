Mermiye 'enflasyonla mücadele' indirimi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7,5 indirime gittiğini açıkladı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), "milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7,5 indirime gittiğini" açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadelenin geldiği belirtilirken, şöyle denildi:

"Bu zorlu süreçte savunma sanayisinin göz bebeği olan kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında bugünden itibaren yaklaşık yüzde 7,5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz."