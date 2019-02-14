Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor

'Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek' amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
Perşembe, 14 Şubat 2019 07:36

"Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin  Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair  Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu  ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile  Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı,  Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil HavacılıkGenel  Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel  Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

 