‘Merkez Bankası’nın bazı birimleri yılsonuna dek İstanbul’a taşınacak’

Reuters’ın haberine göre Merkez Bankası’na bağlı bazı temel birimler yılsonuna dek İstanbul’a taşınacak. Haberde TCMB’nin tümüyle İstanbul’a taşınmasının da 2022’ye dek tamamlanacağı ileri sürüldü.

Reuters’ın “planlar hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar”ına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bazı ana birimleri yılsonuna dek İstanbul’a taşınacak. Sözkonusu kaynaklara göre TCMB’nin tümüyle İstanbul’a taşınmasıysa 2022 yılı başlarında tamamlanacak.

Reuters, Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı birimlerinin de İstanbul’a taşınacağını yazmıştı.

Ajansa konuşan kaynaklar, Bakanlığın ve TCMB’nin Ataşehir’de halen yapımı süren İstanbul Finans Merkezi’ne bütünüyle taşınmasının planlandığını söyledi.

Kaynaklardan biri “Merkez Bankası’nın bazı ana birimlerinin taşınmasının bu yılsonuna kadar bitmesi planlanıyor” dedi.

Merkez bankalarının genellikle başkentlerde bulunduğu belirtilen haberde, buna aykırı bir örnek olarak Hindistan Merkez Bankası’nın başkent Yeni Delhi yerine Mumbai'de bulunması gösterildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Halkbank gibi kamu bankaları geçen yıllarda İstanbul'a taşınmıştı.

Reuters’ın kaynaklarından biri “İstanbul, hükümetin bazı önemli karar verici kuruluşlarının merkezi olacak. Bu karardan bürokratların hepsi memnun değil” dedi.

Haberde hükümetin, TCMB’nin İstanbul’a taşınması sürecini İstanbul Finans Merkezi’nin işler hale gelmesi öngörülen 2022 yılının başlarında tamamlamayı planladığı belirtildi.