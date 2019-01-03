Merkez Bankası'ndan olağanüstü genel kurul kararı

Merkez Bankası 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurdu. Genel kurul, her sene nisan ayında yapılıyordu.
TCMB, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Merkez Bankası tarafından duyurulan Olağanüstü Genel Kurul, 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Söz konusu toplantıya ilişkin MB tarafından yayınlanan duyuruda yer alan 3 ana gündem maddesi ise şu şekilde:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Banka Esas Mukavelesi'nin 14. maddesi A fıkrasında Banka Genel Kurul Toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı
- Bankamız 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına arzı