Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı faiz oranları' açıklaması

Merkez Bankası, paylaştığı bilgi notunda, kredi ihtiyacının kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanmasının bireylerin menfaatine olacağını bildirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 2019'da kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişiklik yapılmadı.

MERKEZ BANKASI: 'KREDİ KARTI DEĞİL TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANIN'

Konu ile ilgili Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kredikartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."