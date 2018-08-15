Merkez Bankası'ndan gizli faiz artırımı

Merkez Bankası'nın faizleri açıktan artırmadığı, ancak haftalık repo ihalelerini durdurarak gizli faiz artışı yaptığı belirtiliyor.

Merkez Bankası liranın değer kaybına rağmen faiz artışına gitmemişti. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama olmasa da, pazartesiden beri haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası'nın bu yolla gizli faiz artışı yaptığı belirtiliyor.

Haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası, böylece yalnızca daha yüksek faizli alternatifleri mümkün kılmış oluyor. Bloomberg'in haberine göre bu yolla faizde 16 baz puan artış yaşandı.

TEB stratejisti Erkin Işık, Merkez Bankası'nın benzer yöntemleri kullanmaya devam edeceğini öngörürken, borçlanma maliyetinin yüzde 20,75'e kadar çıkabileceğini söylüyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz artışına karşı olduğu, bu sebeple faiz artışı için gizli yöntemlere başvurulduğu bildiriliyor.