Merkez Bankası’ndan bankalara düşük faizli likidite desteği

Merkez Bankası Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verdi. Uygulanacak faizinse politika faizinin 100 baz puan altında olacağı belirtildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildiği” belirtildi. TCMB bu kararı “finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak” aldığını açıkladı.

Bu kapsamda kullandırılacak likidite imkanına uygulanacak faiz oranının, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirleneceği belirtildi.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."