Merkez Bankası'nda görevden alma depremi

Merkez Bankası'nın eski başkanı Murat Çetinkaya'nın 3 yıl önce göreve getirdiği genel müdürlerin tamamı görevden alındı. Birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de görevden alınıp uzman kadrosuna atandı.

Merkez Bankası'nda eski başkan Murat Çetinkaya'nın 3 yıl önce göreve getirdiği genel müdürlerin tamamı görevden alındı. Banka Meclisi'nin kararıyla birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de uzman statüsünde görevlendirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6 Temmuz'da Çetinkaya'yı görevden almıştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, görevden alınan genel müdürler şu isimlerden oluşuyor:

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gül Sayın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya'dan önce göreve getirilen Baş Ekonomist Doç. Dr. Ali Hakan Kara.